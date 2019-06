Exhibitionist belästigt mehrere Mädchen in Nürnberg

Mann flüchtet anschließend in nahe gelegenen Wald

Polizei sucht nach ihm

Exhibitionist in Nürnberg: Polizei auf der Suche nach Unbekanntem

In Nürnberg (Mittelfranken) hat am Freitag (21. Juni 2019) ein Unbekannter fünf Jugendliche belästigt. Gegen 20.30 Uhr näherte er sich den Mädchen im Marienbergpark: Informationen der örtlichen Polizei zu folge, stellte sich der Mann einige Meter neben die Gruppe und begann Onanierbewegungen zu machen. Anschließend flüchtete er in ein nahe gelegenes Waldgebiet.

Die Behörden suchen den Unbekannten. Die Polizei hat dazu eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

circa 170-180 cm groß

dunkle Haare

trug ein dunkles T-Shirt

0911 2112-3333

Die Kriminalpolizei Nürnberg leitet die Ermittlungen und hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung . Hinweise werden unterentgegen genommen.

Auch in Höchstadt gab es am Freitag einen Fall von Exhibitionismus: Ein Unbekannter belästigte drei Kinder auf einem Spielplatz. Der Mann ließ die Hose herunter und spielte an seinem Geschlechtsteil herum: Die Polizei sucht Zeugen.

