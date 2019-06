Kinder und Jugendliche in fränkischem Freibad sexuell belästigt: In einem Nürnberger Freibad wurden am Mittwochnachmittag (5. Juni 2019) insgesamt vier Kinder und Jugendliche von einem Mann sexuell belästigt. Laut Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken näherte sich der 40-Jährige den Kindern sowie Jugendlichen in einem Becken des Freibads. Dabei berührte er sie mehrmals an unterschiedlichen Körperstellen in sexueller Weise.

Nürnberger Freibad: Sexuelle Belästigung im Schwimmbecken

Ein aufmerksamer Bademeister bekam in den Nachmittagsstunden einen vagen Hinweis von Badegästen dazu, was sich im Becken abspielte. Er griff daraufhin ein und alarmierte die örtliche Polizei.

Im Beisein der Eltern wurden die vier Kinder und Jugendlichen von der Polizei zur Szenerie befragt: Dabei kam ans Licht, dass der sehr betrunkene 40-Jährige sie sexuell belästigt hatte. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt nun in diesem Fall.

