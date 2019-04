Nürnberg vor 12 Minuten

Blaulicht

Franken: Mann (37) kommt aus Gefängnis frei - zwei Tage später steht er wieder vor Richter

Ein 37-Jähriger konnte nur kurz seine Freiheit genießen. Zwei Tage nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, griff er am Hauptbahnhof in Nürnberg einen Fahrkarten-Kontrolleur an. Daneben standen zwei Polizisten, der Schläger kam nicht weit.