Nürnberg vor 1 Stunde

Festnahme

Mittelfranken: Mann (26) masturbiert im Flixbus

Auf der A9 in Mittelfranken wurde am Wochenende ein Flixbus angehalten und ein 26-Jähriger festgenommen. Er hatte zuvor in einem Flixbus masturbiert. Eine 24-Jährige alarmierte den Notruf.