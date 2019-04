Am Samstagmorgen (27.April) pöbelte gegen 9.00 Uhr ein 26 Jahre alter Mann am Hauptbahnhof in Nürnberg eine Reisegruppe an. Er belästigte drei Frauen und griff einige Mitglieder der Gruppe an. Der Mann war erst wenige Wochen zuvor aus der Haft entlassen worden. Das berichtet die Polizei.

Gruppe wartet auf den Zug - und wird plötzlich angepöbelt

Die Reisegruppe war auf dem Weg zum Zug von Nürnberg nach München. Plötzlich fing ein Fremder an, sie anzupöbeln. Der 26-Jährige fasste dabei eine 18-jährige Betreuerin mehrfach an.

Frau wehrt sich - 26-Jähriger küsst sie

Die junge Frau wehrte sich dagegen. Daraufhin zog der Mann die 18-Jährige an sich und küsste sie auf den Mund. Ein weiterer Betreuer (63) schritt ein. Daraufhin attackierte ihn der Täter mit Faustschlägen, verfehlte den 63-Jährigen aber glücklicherweise.

Ein 40-Jähriger, auch Betreuer der Gruppe, erlitt eine Schürfwunde am Knie und Blessuren an den Handgelenken, nachdem ihn der Täter zu Boden gestoßen hatte.

Täter flüchtet zur U-Bahn - auf dem Weg belästigt er zwei weitere Frauen sexuell

Der Schläger flüchtete anschließend in Richtung U-Bahn. Dort belästigte er zwei weitere Frauen, indem er sie anfasste. Eine Polizeistreife konnte ihn stellen. Zur Überwältigung mussten die Polizisten allerdings Unterstützung anfordern. Die Streife brachte den Wohnsitzlosen auf die Dienststelle. Auch dort verhielt er sich weiterhin aggressiv und versuchte, die Polizisten zu schlagen und zu treten.

2,6 Promille: 26-Jähriger muss sich vor Untersuchungsrichter verantworten

Beim Atemalkoholtest kamen etwa 2,6 Promille raus. Der Mann muss sich wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und des Widerstands gegen Beamte verantworten. Außerdem ordnete der Staatsanwalt die Vorführung des 26-Jährigen vor einem Untersuchungsrichter an.

