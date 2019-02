Vor ungefähr einem Jahr tötete ein junger Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau seine Eltern und mauerte sie ein. Heute steht das Paar wegen Mordes vor dem Nürnberger Landsgericht.

Die Anklage wirft dem Paar aus dem mittelfränkischen Schnaittach vor, aus Habgier zunächst versucht zu haben, die Mutter des 26-Jährigen zu vergiften. Als das scheiterte, soll der Sohn Mitte Dezember 2017 die im Bett liegende 66-Jährige mit einem Hammer erschlagen haben. Danach soll er auch seinen 70 Jahre alten Vater mit dem Hammer getötet haben.

In den Tagen nach der Tat sollen die beiden angeklagten die Leichen der Eltern in einem Nebenraum der Garage eingemauert haben, um Spuren zu beseitigen. Ende Dezember meldeten sie die Eltern bei der Polizei als vermisst - einen Tag später heiratete das Paar. Bei den Ermittlungen zum Verschwinden der Eltern fanden Beamte auf deren Anwesen die eingemauerten Leichen. Die Angeklagten sitzen seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft.

Für das Verfahren sind bis Ende April 21 Verhandlungstage vor dem Nürnberger Landgericht angesetzt.