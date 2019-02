Raubüberfall in Nürnberg/Marienvorstadt vermutlich aufgeklärt: Nach einem Raubüberfall am 22. Dezember 2018 hat die Polizei vier Personen festgenommen. Sie werden verdächtigt, an dem Überfall in Nürnberg beteiligt gewesen zu sein. Das berichtet die Polizei.

An diesem Tag war der 23-Jährige gegen 17 Uhr in der Reindelstraße unterwegs. Über das Internet hatte er eine 17-Jährige kennengelernt und ging mit ihr die Straße entlang. Dann wurde er plötzlich angegriffen.

Räuber erbeuten Handy, Geld und Brille

Zwei Männer bedrohten den 23-Jährigen mit einem Messer und raubten ihn aus. Ihre Beute: Handy, Bargeld sowie Brille des 23-Jährigen. Die Internetbekanntschaft war vermutlich die Komplizin der Räuber. Das stellten die Ermittler der Polizei später fest.

Die Polizei ermittelte insgesamt vier Tatverdächtige: die zwei mutmaßlichen Räuber (16 und 20), die Internet-Bekanntschaft (17) sowie ein Mädchen (14). Letztere soll ebenfalls an der Tat beteiligt sein.

Gegen die vier Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes ein. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl gegen die beiden männlichen Haupttatverdächtigen. Sie wurden festgenommen und befinden sich in Haft.