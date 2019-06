Nürnberg vor 28 Minuten

Einbruch

Mann bei Einbruch in Moschee gefasst - vier Komplizen können fliehen

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Nürnberger Innenstadt zu einem Einbruch gekommen. Dabei drangen mehrere Täter in eine Moschee am Spittlertorgraben ein. Ein 21-Jähriger konnte gefasst werden, seine Komplizen konnten fliehen.