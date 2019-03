Nürnberg vor 27 Minuten

ProSieben-Show

Fränkin jubelt bei "My Hit. Your Song" - jetzt geht sie mit deutscher Kultband auf Tour

Nach ihren unvergesslichen Auftritten bei der ProSieben-Show "My Hit. Your Song" will Leonie aus Nürnberg endgültig durchstarten. "Die Musik ist zu einem Fulltime-Job geworden", sagt sie. Nun geht sie mit einer legendären Band auf Deutschlandtour.