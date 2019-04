Bierchen und Bühnchen 2019: Auch dieses Jahr findet das Kneipenfestival in Gostenhof statt. Am 6. April treten in vielen verschiedenen Kneipen im Nürnberger Westen unterschiedliche Bands, Singer-Songwriter und DJs auf. Zum vierten Mal laden die ehrenamtlichen Veranstalter von Brücken Festival e.V. zum Kneipenfestival nach Gostenhof ein.

Das Leitbild des Festivals "Das Bierchen und Bühnchen ist für alle Menschen, die jede Form der Diskriminierung ablehnen. Wir haben keinen Bock auf Nazis oder andere Menschenfeinde" zeigt, dass am Samstag die bunte Vielfalt in Nürnberg gefeiert wird.

Das Programm wurde kürzlich veröffentlicht und lässt auf einen spannenden Abend schließen, der für jeden Geschmack genau das Richtige parat hält.

Open-Air-Bühne beim "Bierchen und Bühnchen"

Auf der Open-Air-Bühne am Veit-Stoß-Platz ist ab 15.00 Uhr für Unterhaltung durch Live-Musik gesorgt. Gegen Hunger und Durst sind Stände rund um die Bühne aufgebaut.

Der erste Auftritt kommt von Patrick Jahn und steht unter dem Motto "colorful dance music from all over time and space", was so viel heißt wie "farbenfrohe Musik zum Tanzen aus jeder Zeit und jedem Raum".

Auf eine neue Erfahrung der Musikrichtung Jazz können sich die Besucher anschließend freuen. Um 18.30 Uhr geht es weiter mit der Band "Kunstfälscher". Die Besucher bekommen hier Musik mit einem ganz besonderem Flair zu hören.

Zum Abschluss legt der DJ Qnoe ab 19.30 Uhr auf. Er bringt laut Programmheft eine musikalische Vielfalt für die Gäste mit. Dabei wird aber der Schwerpunkt Rap auch nicht zu kurz kommen.

Diese Kneipen nehmen teil beim "Bierchen und Bühnchen" 2019

Nach der Open-Air-Bühne verteilt sich das Kneipenfestival in über 20 Kneipen im Stadtteil Gostenhof, Himpfelshof und Umgebung. Dort treten bis 22.00 Uhr mehr als 20 verschiedene Künstler auf. Der Eintritt ist frei. Diese Kneipen sind auf jeden Fall dabei:

Große Freiheit

Gogarten

Der Gostenhofer Dorfschulze

Laguz

Mops von Gostenhof

Salon Regina

Regenzeit

Herr Lenz

Palmengarten

Willich

Zentralhalle

MUZclub

Nordkurve

Desi

Cafe Meinheim

Achtzehn97

Hempels Burger

Galerie Eisdiele

La Ola

Balazzo Brozzi