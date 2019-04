Update 5.04.2019: Polizei ermittelt Brandursache

"Der Junge ist unser Held" - so fasst die Polizei ihre Untersuchungsergebnisse nach einem Autobrand in Nürnberg zusammen. Am 26.03.2019 war ein parkender BMW plötzlich in Flammen aufgegangen, an Bord saßen zwei Kinder. Der kleine Kenan reagierte sofort und befreite seine kleine Schwester aus dem Auto.

Polizei: Technischer Defekt sorgt für Feuer

Die Ermittler kamen zum Brandort und untersuchten das Auto. Die Frage lautete: Wie konnte der BMW plötzlich in Flammen aufgehen? Hatte der Junge vielleicht sogar im Wagen gezündelt?

Nach ihren Untersuchungen kommt die Polizei zu einem klaren Ergebnis: Der Junge trägt keine Schuld am Brand. Noch mehr: "Er ist unser Held", erklärt die Polizei. Sie spricht von ihm als "Lebensretter".

Durch das Feuer brannte das Auto komplett aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt, womöglich an der Batterie, aus.

Neunjähriger rettet Schwester aus brennendem Auto: Jetzt spricht der kleine Held von Nürnberg Zum Video "Neunjähriger rettet Schwester aus brennendem Auto: Jetzt spricht der kleine Held von Nürnberg"

Mutter parkte bei Kindergarten - plötzlich brach Feuer aus

Die Mutter war an dem Morgen mit ihren drei Kindern zu einem Kindergarten in der Pfründnerstraße in Nürnberg gefahren. Sie stellte ihr Fahrzeug ab und brachte ihr sechsjähriges Kind in den Kindergarten. Die beiden Geschwister warteten im Auto.

Plötzlich sah Kenan starken Rauch. Er stieg schnell aus dem Auto und sah, dass einer der Hinterreifen Feuer gefangen hatte.

Bruder reagiert sofort und rettet Mädchen

Der Junge befreite sofort seine Schwester aus dem Auto und brachte sie ins Freie. Kurz darauf kam die Mutter zurück.

Die Feuerwehr Nürnberg rückte an und versuchte, die Flammen zu löschen. Das Auto brannte allerdings komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Glücklichweise wurde niemand verletzt.

Für sein Engagement soll Kenan geehrt werden, vermeldet die deutsche Presseagentur (dpa). Innenminister Joachim Herrmann schlug den Jungen für die Auszeichnung durch Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) vor.

Innenminister Herrmann hat größten Respekt

"Ich habe größten Respekt vor diesem mutigen jungen Helden, der in so jungen Jahren das Leben seiner kleinen Schwester gerettet hat", sagte Herrmann. Es sei außergewöhnlich und bewundernswert, in dem Alter derart geistesgegenwärtig, klar und schnell zu reagieren.

Kenan habe wie ein Profi gehandelt und einen kühlen Kopf behalten. "Das hätte ein Erwachsener nicht besser gekonnt", lobte der Minister. Denn ein brennendes Auto bedeute absolute Lebensgefahr.