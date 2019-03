Lebensretter in Nürnberg: Junge (9) befreit seine Schwester am Dienstagmorgen (26.03.2019) aus brennendem Auto. Das berichtet die Polizei.

Mutter parkt bei Kindergarten - plötzlich bricht Feuer aus

Eine Mutter ist am Dienstagmorgen mit ihren drei Kindern zu einem Kindergarten in der Pfründnerstraße in Nürnberg gefahren. Sie stellte ihr Fahrzeug ab und brachte ihr sechsjähriges Kind in den Kindergarten. Die beiden Geschwister warteten im Auto.

Plötzlich sah der ältere Bruder starken Rauch. Er stieg schnell aus dem Auto und sah, dass einer der Hinterreifen Feuer gefangen hatte.

Bruder reagiert sofort und rettet Mädchen

Der Junge befreite sofort seine Schwester aus dem Auto und brachte sie ins Freie. Kurz darauf kam die Mutter zurück.

Die Feuerwehr Nürnberg rückte an und versuchte, die Flammen zu löschen. Das Auto brannte allerdings komplett aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Glücklichweise wurde niemand verletzt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.