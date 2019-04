Nürnberg vor 22 Minuten

Verirrt

Franken: Junge (12) steigt in falschen Zug - verzweifelte Mutter ruft Polizei

Eine Mutter hat am Sonntag ihren Jungen als vermisst gemeldet. Um seine Oma in Augsburg zu besuchen, war der 12-Jährige in Nürnberg in den falschen Zug gestiegen - und landete in Ingolstadt.