Nürnberg vor 2 Stunden

Rangierbahnhof

Jugendliche feiern Party auf Güterwagen - und bringen sich in Lebensgefahr

Auf einem Güterwagen im Rangierbahnhof Nürnberg haben Jugendliche am Sonntagnachmittag eine Party gefeiert. Die Polizei rückte an und sprengte die Feier. Die Teenager hatten sich in Lebensgefahr gebracht.