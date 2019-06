Nürnberg vor 2 Stunden

Zwischenfall

Frau fährt mit Auto auf Schienen - Verzögerungen bei VAG in Nürnberg

In Nürnberg ist am Freitag eine Autofahrerin auf die Gleise der Straßenbahn gefahren. Es gibt Verzögerungen bei der VAG am Abend: Die Lage im Überblick.