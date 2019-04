Nürnberg vor 48 Minuten

Festnahme

Familienstreit in Franken eskaliert: Mann (34) verletzt eigenen Bruder mit Messer

Mit einem Messer hat ein Mann in Nürnberg seinen eigenen Bruder attackiert. Am späten Samstagabend war ein Familienstreit in der Wendlerstraße eskaliert. Der Bruder wurde am Hals verletzt und ins Krankenhaus gebracht.