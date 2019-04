CSU-Mitglied an Neonazi-Aktion in Nürnberg beteiligt: Ende Februar marschierte eine Gruppe von Rechtsextremen auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände im mittelfränkischen Nürnberg auf, um zu demonstrieren. Die Neonazis inszenierten sich mit Fackeln und posierten auf einem Video, das die Gruppe später im Internet verbreitete. Rund ein Dutzend Rechtsextreme sind dabei unter anderem auf der Zeppelintribüne zu sehen, auf der Adolf Hitler in den 1930er Jahren Reden schwang.

Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, beobachteten Zivilpolizisten den Fackelzug, ohne einzuschreiten. Die Beamten begründeten dies mit Eigenschutz, da nur zwei Polizisten vor Ort waren. Bevor es zum Fackelzug in Nürnberg kam, war die Gruppe vor einem Flüchtlingsheim im Stadtteil Langwasser aufmarschiert: Die Beamten kontrollierte die Neonazis und erteilte Platzverweise. Die Polizei räumte im Nachgang des Vorfalls ein, die Lage nach der Kontrolle falsch eingeschätzt zu haben.

Nürnberg: CSU-Mann an Neonazi-Aufmarsch beteiligt

Wie der Bayerische Rundfunk nun herausfand, war am Fackelmarsch im Februar offenbar ein Mitglied der CSU beteiligt. Laut einem Bericht des BR, bekennt sich das 22-jährige Mitglied zum Fackelzug der Rechtsextremen: Die Gruppe habe sich gedacht, wenn man es mit Knicklichtern mache, bringe es nicht so viel Aufmerksamkeit, deswegen seien es Fackeln gewesen, so das CSU-Mitglied. Laut eigener Aussage, soll der Mann nach der Kontrolle am Flüchtlingsheim gegangen sein.

Eine Glorifizierung von Nazi-Gebäuden hingegen sieht das CSU-Mitglied keinesfalls. Dabei sind derartige Aktionen der rechtsextremen Gruppe keine Neuheit. Im Februar posierte die Gruppierung vor dem ehemaligen Führerbau in München und kommentierte die Aktion im Video: "Der Balkon wo Adolf Hitler stand, um seine Parade abzunehmen. An den Tag wo Er Reichskanzler wurde."

CSU gibt sich wortkarg

Angesprochen auf die Vorfälle in Nürnberg beteuert die CSU, dass man personenbezogene Daten nicht herausgeben könne. Jedoch lasse sich der Fackelmarsch auf dem Reichsparteitagsgelände absolut nicht mit den Grundwerten der CSU vereinbaren. Einen Parteiausschluss habe es laut BR noch nicht gegeben. tu

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: Volksverhetzung in Nürnberg: Fußball-Fan kassiert Anzeige