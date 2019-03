Das Tierheim Nürnberg vermittelt tauben und fast blinden Hund.

vermittelt tauben und fast blinden Hund. Als Welpe wurde das Tier neben einem Müllcontainer ausgesetzt.

Nun sitzt Hund "Flo" wieder im Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause.

Hund "Flo" ist erst rund ein Jahr alt, trotzdem musste das arme Tier schon Schreckliches erleben. Als Welpe wurde es im April 2018 neben einem Müllcontainer in Nürnberg ausgesetzt, berichtet Miriam Bader vom Tierheim Nürnberg gegenüber inFranken.de. Danach war die Hilfsbereitschaft groß.

Welpe ausgesetzt: Viele Menschen melden sich beim Tierheim Nürnberg

Viele Menschen meldeten sich beim Tierheim Nürnberg und wollten den Welpen bei sich aufnehmen. Wenig später wurde "Flo" an eine Frau vermittelt. Alles schien perfekt. Doch dann folgte die Ernüchterung.

Hund "Flo" sitzt heute wieder im Tierheim Nürnberg. Der Grund: Dem neuen Frauchen seien all ihre Hunde entzogen worden, da sie sich nicht mehr richtig um sie gekümmert habe, sagt Bader vom Tierheim. Die Mitarbeiter fühlen sich "getäuscht wie noch nie". Dabei sind sie viel Leid gewohnt. Das traurige Schicksal von Hunde-Mama "Nelly" hatte ebenfalls für Fassungslosigkeit gesorgt. Dort taten sich immer wieder neue Abgründe auf.

Sorgenkind im Tierheim Nürnberg: Das ist Hund "Flo"

Hund "Flo" wurde am 26.02.2018 geboren.

Seit seiner Geburt ist der Hund fast vollständig blind und taub .

Der Rüde ist ein Australian Shepherd Mix.

Im Tierheim Nürnberg ist der Hund wieder seit dem 27.02.2019.

Hoffnung für behinderten Hund

Die Mitarbeiter des Tierheims Nürnberg suchen nun nach einem Herrchen oder Frauchen für "Flo". Ideal wäre jemand, der bereits Erfahrungen mit tauben oder fast blinden Hunden hat, sagt Bader. Außerdem reagiere "Flo" positiv auf größere Hunde. Die Mitarbeiterin wünscht deshalb einen "souveränen Zweithund" für ihn. Mit kleineren Hunden sowie mit Kindern komme er nur schwer zurecht.

Außerdem kommen auf den neuen Halter zusätzliche Kosten zu. "Flo" wurde in seinem alten Zuhause bei einem Autounfall am Bein verletzt. Hier steht noch eine Operation an. Allerdings gibt es auch Hoffnung für "Flo". Bei dieser OP könnte eventuell seine Sehvermögen verbessert werden, hofft Bader. Die Tierschützer vermuten, dass er schon jetzt nicht komplett blind ist, sondern bereits auf einem Auge Schatten sehen kann.

Wollen Sie "Flo" adoptieren? Über Telefon 0911 / 91 98 90 erreichen Sie das Tierheim Nürnberg.