Nürnberg: Mittlerweile ist sie nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Stadt wegzudenken - die Blaue Nacht. Die Blaue Nacht in Nürnberg findet 2019 am 3. und 4. Mai unter dem Thema "Himmel und Hölle" statt. Doch was genau verbirgt sich hinter der Blauen Nacht, die jedes Jahr so viele Besucher in die Nürnberger Altstadt lockt? Und lohnt sich der Besuch dieses Jahr?

Was ist die Blaue Nacht in Nürnberg?

Seit der Jahrhundertwende findet in Nürnberg jährlich die Blaue Nacht statt. Veranstaltet wird die "lange Nacht der Kunst und Kultur" vom Kulturreferat der Stadt Nürnberg. 2018 kamen rund 150.000 Besucher zur Blauen Nacht, um die ausgestellten Kunstwerke aller Art bestaunten.

Es gibt zur jeden Blauen Nacht ein neues Motto, zu dem ausgewählte Künstler ihre Werke im mittelfränkischen Nürnberg ausstellen können. Den Namen hat die Blaue Nacht von der Tatsache, dass die gesamte Innenstadt mit Hilfe der Straßenbeleuchtung in blaues Licht getaucht wird.

Wie viel kosten die Blaue Nacht Tickets 2019?

Die Ticket-Preise der Blauen Nacht in Nürnberg belaufen sich mittlerweile auf 15,70 Euro im Vorverkauf. Kinder bis 15 Jahre können kostenlos mitkommen und für Schüler, Azubis, Studenten und Bundesfreiwilligen-Dienstler gibt es einen ermäßigten Eintritt für 13,80 Euro. An der Abendkasse kostet ein Blaue Nacht-Ticket 18 Euro. Das Ticket der Blauen Nacht gilt, wie jedes Jahr, gleichzeitig auch als Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel der VGN.

Das Thema der Blauen Nacht 2019

Die 20. Blaue Nacht in Nürnberg steht dieses Jahr unter dem Motto "Himmel und Hölle". Dieses Thema wurde von den ausstellenden Künstlern vielseitig interpretiert. So gibt es dieses Jahr von Foto-Ausstellungen, bis hin zu Theater- und Tanz Aufführungen, wieder alles an Kunst bei der in Nürnberg zu bestaunen. Die große Projektion auf die Nürnberger Kaiserburg hat den Namen "Himmlische Reise" und wurde vom südkoreanischen Künstlerpaar Eun Hui und Chang Min Lee entworfen.

Das Programm der Blauen Nacht 2019

An 25 Standorten in der Nürnberger Innenstadt findet die Blaue Nacht statt: Am 3. und 4. Mai können die Ausstellungen und Präsentationen von Kunst und Musik angeschaut werden. Das Programmheft mit allen genauen Infos wird am 4. April veröffentlicht.

