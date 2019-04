Nürnberg vor 1 Stunde

Fahrerflucht

Betrunkene Audi-Fahrerin (43) rammt Auto - und flieht

Mit fast drei Promille hat am Ostermontag in Nürnberg eine 43-Jährige mit ihrem Audi einen geparkten VW gerammt. Nach dem Unfall floh die Betrunkene, obwohl an beiden Autos Sachschaden entstanden war.