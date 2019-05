Anderland in Nürnberg geschlossen - wie geht es jetzt weiter? In einem Facebookpost erläutern die Inhaber Christian Hader und Anna Sobowa, dass sie "in irgendeiner Form weitermachen" wollen. Seither Funkstille. Auf der Webseitegibt es keine weitere Erklärung, bei Google wird lediglich "dauerhaft geschlossen" angezeigt.

Keine Stellungnahme vom Inhaber

Der gemütliche Biergarten wird besonders jetzt, wo die sonnigen Tage kommen, schmerzlich vermisst werden. Mit Landbier und kreativen Pizzakreationen punktete das Anderland für Einheimische wie Touristen. In Johannis galt die gemütliche Location schon lange nicht mehr als Geheimtipp. Entsprechend voll war die Kneipe meist.

Dass es jetzt nach acht Jahren auf einmal aus ist, kann man fast nicht glauben. Vom Inhaber ist zur Stunde keine Stellungnahme zu bekommen: Die Telefonleitung ist tot und auch die Mailadresse scheint still zu liegen.

Kleiner Lichtblick für Gäste des Anderlands

Einzig einen kleinen Lichtblick gibt es für Stammgäste: Christian Hader betreibt die Pizzahütte im Z-Bau. Hier gibt es nach wie vor die kreativen Pizzen zu kaufen, wenn auch nicht mit regelmäßigen Öffnungszeiten.

Die Verwaltung des Z-Baus spricht von Eventöffnung, bei Konzerten und Partys also. Dieses Wochenende eröffnet im Z-Bau auch wieder der Biergarten. Dann kann man die Anderlandpizza auch wieder gemütlich mit einem Bier kombinieren. Ob das Anderland in seiner alten Form zurückkommt, steht jedoch in den Sternen.