An einer Werbetafel im Nürnberger Norden wurden am Mittwoch (03.07.2019) Fotos von sieben Politikern gefunden, die durchlöchert waren. Entdeckt wurden die Bilder in der Carl-von-Linde-Straße, ganz in der Nähe des Einkaufszentrums Mercado. Das bestätigt die Polizei inFranken.de. Insgesamt waren es sieben Porträtbilder von deutschen Politikern:

Wurde auf die Bilder geschossen?

Jedes der Fotos wurde zwischen ein und zwei Dutzend Mal durchlöchert. Ob es sich bei den Löchern um Einschusslöcher einer Waffe handelt, wollte die Polizei am Donnerstag weder bestätigen noch dementieren. Das sei nun Sache der Ermittlung, teilt die Polizei mit.

Generell sind Politiker regelmäßig Hass und Hetze ausgesetzt. Die Reaktionen auf einen Artikel zu Merkels Gesundheitszustandschockierten aber auch uns als Redaktion von inFranken.de.

Polizei sichert Spuren am Tatort

Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Plakate bereits heruntergerissen. Die Reste der Blätter konnten sichergestellt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermitteln nun gegen die Täter.