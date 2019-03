Nürnberg: Bauregistratur der Bauordnungsbehörde wird renoviert

Ab April bis voraussichtlich Ende Juli 2019 finden dringend notwendige Renovierungsarbeiten in der Bauregistratur der Bauordnungsbehörde im Bauhof 5, Untergeschoss, Zimmer 110, statt. In dieser Zeit kann nur eine eingeschränkte elektronische Terminreservierung online unter www.bauen.nuernberg.de oder per Telefon unter 09 11 / 2 31-43 27 zur Einsicht in erteilte Genehmigungen und Baupläne aufrechterhalten werden. Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten, weil es zu längeren Wartezeiten kommen kann.

In der Bauregistratur werden erteilte Genehmigungen und Baupläne bestehender Gebäude im Stadtgebiet Nürnberg verwaltet. Grundsätzlich sind die Baugenehmigungsunterlagen von den Eigentümerinnen und Eigentümer oder den Bauherrinnen und Bauherrn selbst aufzubewahren und an den Rechtsnachfolger weiterzugeben. Eigentümerinnen und Eigentümer oder Personen mit geeigneter Vollmacht können gegen eine geringe Gebühr Einsicht nehmen.

Die Bauordnungsbehörde weist auf folgende weitere Auskunftsmöglichkeiten hin: Aufteilungspläne nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) können beim Amtsgericht Nürnberg-Grundbuchamt, Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg, Telefon 09 11 /3 21-01, eingesehen werden. Entwässerungspläne sind gegebenenfalls bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Bauhof 2, 90402 Nürnberg, Telefon 09 11 / 2 31-42 17 oder -48 54 erhältlich. Amtliche Lagepläne erhalten Interessierte beim Dienstleistungszentrum BAU/Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Lorenzer Straße 30, 90402 Nürnberg, Telefon 09 11 / 2 31-73 00. maj

