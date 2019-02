Nürnberg vor 54 Minuten

Nürnberg: Baumpflegearbeiten am Röthenbacher Landgraben

Baumpflegearbeiten am Röthenbacher Landgraben Baumpflegearbeiten am Röthenbacher Landgraben im Stadtteil Röthenbach bei Schweinau: Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) schneidet ab Donnerstag, 7. Februar 2019, am Röthenbacher Landgraben im Abschnitt zwischen der Schleuse Nürnberg und der Rheinstraße auf der Länge von rund 350 Metern Bäume und Gehölze entlang des Ufers auf den Stock zurück. Der Abschnitt liegt am Radweg an der Südseite des Main-Donau-Kanals.