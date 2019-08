Nürnberg vor 42 Minuten

Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Montag bis Freitag, 19. bis 23. August 2019, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Bäume: Auf der Fläche der ehemaligen Ringbahn an einem Parkplatz an der Gutenstetter Straße im Stadtteil Gebersdorf werden zwölf abgestorbene Pappeln und elf abgestorbene Birken mit Stammdurchmessern von 15 bis 40 Zentimetern entfernt.