Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt in dieser Woche von Montag bis Freitag, 22. bis 26. Juli 2019, in der Stadenstraße im Stadtteil Erlenstegen zwei Kiefern mit Stammdurchmessern von 36 und 45 Zentimetern. Die Bäume sind abgestorben und bruchgefährdet und müssen deshalb gefällt werden. Aufgrund des dichten Baumbestands vor Ort ist kein Ersatz geplant.

Die Bestandspflegemaßnahmen in den Nürnberger Grünflächen und Parkanlagen wurden am 28. Februar 2019 abgeschlossen. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September erfolgen aufgrund der Vogelbrutzeit nur noch unumgängliche Eingriffe, die der Verkehrssicherung dienen. Die Fällung von Bäumen, die umzufallen drohen, ist das ganze Jahr über möglich. tom

