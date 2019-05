Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Montag bis Freitag, 6. bis 10. Mai 2019, in der Grünanlage Marienbergpark im Stadtteil Großreuth hinter der Veste eine Kirsche mit einem Stammdurchmesser von 50 Zentimetern. Der Baum ist abgestorben. Aufgrund des umliegenden Baumbestands ist eine Nachpflanzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Routinemäßig wird eine Nachpflanzung im Zuge der Baumkontrollen überprüft und dann gegebenenfalls eine Neupflanzung zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen.

Am Melanchthonplatz im Stadtteil Steinbühl werden zwei Ahorne mit einem Stammdurchmesser von 35 Zentimetern und 20 Zentimetern entfernt. Die Bäume sind abgestorben. Eine Ersatzpflanzung ist geplant. An der Stelle werden am Montag, 6. Mai 2019, Halteverbotsschileder aufgestellt, um die Fällungen durchführen zu können. Am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Mai 2019, werden diese Halteverbote Gültigkeit haben.

Die Bestandspflegemaßnahmen in den Nürnberger Grünflächen und Parkanlagen wurden am 28. Februar 2019 abgeschlossen. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September erfolgen aufgrund der Vogelbrutzeit nur noch unumgängliche Eingriffe, die der Verkehrssicherung dienen. Die Fällung von Bäumen, die drohen umzufallen, ist das ganze Jahr über möglich. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg