Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Mittwoch bis Freitag, 13. bis 15. März 2019, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Bäume: Straße Buchenschlag in Gibitzenhof: eine Birke mit einem Stammdurchmesser von 54 Zentimetern, Gustav-Adolf-Straße in Schweinau: eine Scheinakazie und einen Spitzahorn mit Stammdurchmessern von 50 und 31 Zentimetern, Spiegelauer Straße in Gleißhammer: einen Ginkobaum mit einem Stammdurchmesser von 10 Zentimetern, Juttastraße in Gleißhammer: eine Linde mit einem Stammdurchmesser von 28 Zentimetern, Stadtpark in Gärten bei Wöhrd: einen Ahorn und einen Weißdorn mit Stammdurchmessern von 95 und 30 Zentimetern. Die Bäume sind bereits abgestorben und erfüllen die Anforderungen an die Standsicherheit nicht mehr.