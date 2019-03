Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Montag bis Freitag, 4. bis 8. März 2019, in folgenden Straßen in Großreuth bei Schweinau Bäume:

Hornburger Straße auf Höhe der Hausnummer 14: eine Mehlbeere mit einem Stammdurchmesser von 19 Zentimetern.

Gebersdorfer Straße bei Hausnummer 193: eine Scheinakazie mit einem Stammdurchmesser von 37 Zentimetern.

Edisonstraße bei Hausnummer 11: ein Spitzahorn mit einem Stammdurchmesser von 33 Zentimetern.

Elsa-Brandström-Straße gegenüber der Hausnummer 27: ein Bergahorn mit einem Stammdurchmesser von 27 Zentimetern.

Die Bäume sind bereits abgestorben und erfüllen die Anforderungen an die Standsicherheit nicht mehr. Eine Ersatzpflanzung am gleichen Standort ist in allen vier Fällen vorgesehen.

Die Bestandspflegemaßnahmen in den Nürnberger Grünflächen und Parkanlagen wurden am 28. Februar 2019 abgeschlossen. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September erfolgen aufgrund der Vogelbrutzeit nur noch unumgängliche Eingriffe, die der Verkehrssicherung dienen. Die Fällung von Gefahrbäumen ist das ganze Jahr über möglich. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg