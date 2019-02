Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt am Donnerstag,28. Februar 2019, an zwei Stellen im Stadtgebiet Bäume: Rothenburger Straße in Gebersdorf: eine Birke mit einem Stammdurchmesser von 28 Zentimetern und drei Spitzahorne mit Stammdurchmessern von jeweils 30 Zentimetern.