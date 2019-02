Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) fällt von Samstag bis Freitag, 23. Februar bis 1. März 2019, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Bäume: Thumenberger Weg im Stadtteil Mögeldorf: Im Zuge von Arbeiten am Baumbestand muss die Durchfahrtsstraße Thumenberger Weg am Samstag, 23.