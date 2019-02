Nürnberg vor 39 Minuten

Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Montag bis Freitag, 4. bis 8. Februar 2019, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Baumfällungen durch: Panzerstraße 9, im Stadtteil Schweinau: ein Spitzahorn mit einem Stammdurchmesser von elf Zentimetern. Fischbacher Hauptstraße, im Stadtteil Fischbach: eine vierstämmige Vogelbeere mit Stammdurchmessern von je 15 Zentimetern. am Mögeldorfer Plärrer im Stadtteil Mögeldorf: vier Kugelahorne mit Stammdurchmessern zwischen von zwölf bis 14 Zentimetern. Bondorfer Weg in Laufamholz: eine Erle mit einem Stammdurchmesser von 18 Zentimetern. Lechstraße in Eibach: ein Spitzahorn mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern. Feuerwache Donaustraße in Eibach: zwei Ahorne mit einem Stammdurchmesser von 24 und 22 Zentimetern. Gustav-Adolf-Straße in Schweinau: eine Scheinakazie mit einem Stammdurchmesser von 49 Zentimetern und einen Ahorn mit einem Stammdurchmesser von 31 Zentimetern. Buchenschlag im Stadtteil Gibitzenhof: eine Birke mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern. Grünanlage Hohe Marter in Röthenbach bei Schweinau: eine Hainbuche mit einem Stammdurchmesser von 33 Zentimetern. Augustenstraße in Gleißhammer: eine Linde mit einem Stammdurchmesser von 33 Zentimetern. Hohfederstraße in Kornburg: ein Ahorn mit einem Stammdurchmesser von 58 Zentimetern. Schopenhauerstraße in Großreuth hinter der Veste: ein Spitzahorn mit einem Stammdurchmesser von 34 Zentimetern. Reichelsdorfer Hauptstraße in Reichelsdorf auf Höhe des Friedhofs: vier Kiefern mit einem Stammdurchmesser von 48 Zentimetern und ein Spitzahorn mit einem Stammdurchmesser von 50 Zentimetern.