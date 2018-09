Nürnberg vor 55 Minuten

Nürnberg: Baumfällungen im Stadtgebiet

Baumfällungen im Stadtgebiet Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Montag bis Freitag, 24. bis 28. September 2018, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Baumfällungen durch: Pillenreuther Straße in Gibitzenhof: zwei abgestorbene Linden mit einem Stammdurchmesser von 25 Zentimetern. Frankenstraße in Gibitzenhof: zwei Ulmen mit einem Stammdurchmesser von 38 Zentimetern. Ulmenstraße in Gibitzenhof: eine Linde mit einem Stammdurchmesser von 15 Zentimetern. Nopitschstraße in Schweinau und in Gibitzenhof: drei Erlen mit einem Stammdurchmesser von jeweils zehn Zentimetern, neun Spitzahorne mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern und eine Robinie mit einem Durchmesser von 38 Zentimetern. Frauentorgraben in Tafelhof: fünf Linden mit Stammdurchmessern von 28 Zentimetern. Passauer Straße in Mögeldorf: zehn Ahorne mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern. Rollnerstraße in Gärten hinter der Veste: zwei Linden mit einem Durchmesser von jeweils 40 Zentimetern. Spielplatz an der Weimarer Straße in Schoppershof: zwei Birken mit Stammdurchmessern von 50 und 40 Zentimetern Alle Bäume sind bereits abgestorben oder weisen so massive Trockenheitsschäden auf, dass sie auch durch revitalisierende Pflegemaßnahmen wie Kronenrückschnitt oder Bodenverbesserung nicht mehr zu retten sind.