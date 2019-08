Nürnberg: Baubeginn bei zwei Regionalkindergärten

Baubeginn bei zwei Regionalkindergärten

Das städtische Hochbauamt beginnt ab September 2019 mit dem Neubau von zwei Regionalkindergärten für jeweils 100 Kinder. Sowohl in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle, Großreuther Straße 115a, als auch auf der bestehenden Sport- beziehungsweise Grünfläche der Gretel-Bergmann-Grundschule, Zugspitzstraße 123, werden die Kindergärten errichtet. An den Gesamtkosten von rund 10 Millionen Euro beteiligt sich der Freistaat Bayern mit rund 2,6 Millionen Euro.

Die Kinder und ihre Betreuer können voraussichtlich im Frühjahr 2021 in die Neubauten einziehen. Ziel ist es, mit den Regionalkindergärten den prognostizierten Bedarf an Betreuungsplätzen im Jahr 2021/2022 zu decken. ?Aufgrund der knappen Vorlaufzeit wird auf ein bewährtes und bereits realisiertes Konzept der Holzrahmenbauweise zurückgegriffen. Die Planungen basieren auf den im Jahr 2017/2018 fertiggestellten Horten in den Stadtteilen Neunhof und Altenfurt. Damit sparen wir Zeit und Kosten?, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Die kompakten Neubauten werden Passivhausstandard erreichen und nicht unterkellert sein. Die vorproduzierten einzelnen Wandelemente werden auf einer vor Ort gefertigten Bodenplatte aus Stahlbeton stehen. Jede Einrichtung wird einen gut nutzbaren und ansprechenden Außenspielplatz erhalten. Neben Grün, modelliertem Gelände und Schattenplätzen werden den Kindern auch ein Kletterspielgerät mit Rutsche, ein Sand-, Wasser-, Matschbereich mit einer Wasserzapfstelle und eine Nestschaukel zur Verfügung stehen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg