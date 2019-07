Nürnberg: Bauarbeiten Von-der-Tann-Straße dauern länger

Bauarbeiten Von-der-Tann-Straße dauern länger

Die Sanierung der Von-der-Tann-Straße zwischen der Rothenburger Straße und der Witschelstraße in Richtung Norden zur Jansenbrücke verzögern sich. Seit Samstag, 27. Juli 2019, saniert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) die östliche Richtungsfahrbahn der Von-der-Tann-Straße. Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Samstag, 3. August 2019, beendet werden. Allerdings haben starke Regenfälle in der Nacht und in den Morgenstunden am heutigen Mittwoch, 31. Juli 2019, die Baugrube geflutet. Dadurch verzögert sich das Einbauen der Asphaltdeckschicht.

Die Arbeiten werden nun voraussichtlich am Montag, 5. August 2019, um 8 Uhr abgeschlossen. Direkt danach kann die Fahrbahn an dieser Stelle wieder in gewohnter Weise befahren werden. Die Fahrbahn war aufgrund ihres Alters und der erheblichen Belastung als Ringstraße umfassend erneuerungsbedürftig gewesen. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg