Nürnberg: Bauarbeiten an der Fürther Straße/Maximilianstraße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) stattet die Ampelanlage an der Fürther Straße an der Kreuzung zur Maximilianstraße im Stadtteil Seeleinsbühl von Freitag bis Sonntag,

14. bis 16. Juni 2019, ab 18 Uhr mit stromsparender LED-Technik aus. Die Arbeiten erfolgen vorrangig in den Abendstunden. Der Umbau der Anlage erfolgt ohne mobile Ampeln, sodass mit Fahrbahn-Sperrungen und -verengungen zu rechnen ist.

Die Maximilianstraße wird in beide Richtungen auf eine Geradeausspur verengt. Das Linksabbiegen von der Maximilianstraße in die Fürther Straße in stadteinwärtiger Richtung ist ab Freitag, 14. Juni 2019, ab 18 Uhr, bis Sonntag, 16. Juni 2019, in den Abendstunden nicht mehr

möglich. Aus der Fürther Straße stadteinwärts kann jeweils nur rechts in die Maximilianstraße abgebogen werden. Geradeausfahren und Linksabbiegen sind nicht möglich. Die Umleitung wird weiträumig ausgeschildert.

Zur Vorbereitung wird bereits am Freitag, 14. Juni 2019, in den Vormittagsstunden die Maximilianstraße in Richtung Süden auf eine Geradeausspur verengt. Die weiteren Sperrungen werden am gleichen Tag ab 18 Uhr eingerichtet.

Der VAG-Nightliner N9 wird in Richtung Fürth am Samstag, 15. Juni 2019, über die Reutersbrunnenstraße umgeleitet. Die VAG-Bushaltestelle Maximilianstraße Richtung Süden wird bis Dienstagvormittag, 18. Juni 2019, auf die Fahrbahn verlegt, da das an der Haltestelle befindliche Steuergerät für die Ampel noch einjustiert werden muss. tom

