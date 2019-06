Nürnberg: Bauarbeiten am Westtorgraben

Bauarbeiten am Westtorgraben

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) erneuert ab Montag, 24. Juni, bis Freitag, 25. Oktober 2019, die Kreuzung am Westtorgraben zum Kontumazgarten. Dabei werden die bestehenden Radwege verbreitert und die Ampelanlage erneuert. Zugleich wird am Westtorgraben ein Blindenleitsystem verlegt.

Im ersten Abschnitt von Montag, 24. Juni, bis Donnerstag, 1. August 2019, verbreitert Sör den Gehweg und den Radweg am südöstlichen Westtorgraben, parallel dazu erfolgt eine Spartenverlegung. Währenddessen ist die Zufahrt vom Westtorgraben durch das Westtor in die Altstadt gesperrt. Die Verkehrsführung in Richtung Norden erfolgt nur noch einspurig. Der Radweg kann auf diesem Abschnitt des Westtorgrabens sowie wenige Meter ins Westtor hinein nicht genutzt werden. Radfahrer werden über die Schlotfegergasse und die KarlGrillenberger- traße umgeleitet. Auch in südlicher Richtung ? in Richtung Plärrer ? steht im Westtorgraben aufgrund der Spartenverlegung nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Im zweiten Abschnitt von Montag, 5. August, bis Freitag, 30. August 2019, wird das nordöstliche Westtor umgebaut. Die Ausfahrt aus dem Westtor auf den Westtorgraben ist gesperrt. Der umgekehrte Weg, die Zufahrt zur Altstadt, ist wieder freigegeben. Radfahrer werden über Mohrengasse, Unschlittplatz, Maxbrücke und Maxplatz umgeleitet.

Von Montag, 2. September bis Freitag, 27. September 2019, wird die Einmündung in den Kontumazgarten umgebaut. Die Einfahrt vom Westtorgraben in den Kontumazgarten in Richtung Erler-Klinik ist gesperrt, eine Umleitung erfolgt über die Praterstraße. Aus dem

Kontumazgarten heraus ist die Fahrt in alle Richtungen möglich. Zufahrt zum Parkhaus der Erler-Klinik ist jederzeit möglich. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September 2019, ist die Einfahrt in und die Ausfahrt aus dem Kontumazgarten vollständig gesperrt, weil eine neue Fahrbahndecke aufgebracht wird.

Von Montag, 30. September, bis Freitag, 25. Oktober 2019, wird auf zwei Mittelinseln im Westtorgaben sowie auf der südwestlichen Fußgängerfurt ein Blindenleitsystem verlegt. Währenddessen wird auf dem Westtorgraben in Richtung Plärrer der Verkehr einspurig geführt. Aus dem Kontumazgarten ist das Rechtsabbiegen in Richtung Plärrer nicht möglich.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

