Nürnberg: Barock-Ensemble Transylvania spielt im Fembo-Haus

Das Barock-Ensemble Transylvania spielt Werke aus der Stilepoche der Empfindsamkeit. Das Konzert ?Europa galante? beginnt am Freitag, 21. September 2018, um 18.30 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15.

Mitte des 18. Jahrhunderts löste der galante beziehungsweise empfindsame Stil die strenge Regelhaftigkeit des Spätbarocks ab. Innerhalb eines einzigen Stücks gab sich die Musik einer Vielzahl von Affekten und Emotionen hin, strebte dabei jedoch nach Natürlichkeit und einfacher Verständlichkeit. Hauptvertreter der Empfindsamkeit war Carl Philipp Emanuel Bach. Das Konzert des Barockensembles Transylvania ist dieser kurzen, aber faszinierenden Stilepoche gewidmet, die heutzutage wenig bekannt ist. Selten gespielte Werke von Giovanni Benedetto Platti, Jean-Baptiste Barrière, François Francoeur, Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Philipp Telemann und Luigi Boccherini bieten ein buntes, kontrastreiches Bild des empfindsamen Europas.

Das Barockensemble Transylvania aus Klausenburg (rumänisch: Cluj-Napoca) widmet sich seit 1995 insbesondere der siebenbürgischen Barockmusik, setzt sich aber auch für zeitgenössische Musik ein. Es spielt dabei auf Kopien barocker Instrumente.

Karten kosten 8 Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Eine Kartenreservierung ist möglich von Montag bis Freitag, jeweils 10 bis 12 Uhr, unter Telefon 09 11 / 8 00 26 38 oder per E-Mail an info@nuernberger-kulturbeirat-zd.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg