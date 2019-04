Nürnberg: Bachs Sonaten für Violine und Cembalo im Hirsvogelsaal

Der international gefeierte Ausnahmegeiger Pawel Zalejski und die Cembalistin Susanne Hartwich-Düfel präsentieren die ersten drei Sonaten aus Johann Sebastian Bachs Werk ?Sonaten für Violine und Cembalo?. Sie spielen am Freitag, 5. April 2019, um 20 Uhr im Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Treibberg 6. Die Sonaten vier bis sechs kommen in einem zweiten Konzert am Freitag, 17. Mai 2019, um 20 Uhr zu Gehör.

Die Sonaten für Violine und obligates Cembalo sind einer der bedeutendsten Kammermusikzyklen von Johann Sebastian Bach. Sie sind die ersten Violinsonaten der Musikgeschichte, in denen das Tasteninstrument sich aus der Rolle der akkordischen Begleitung im Basso continuo löst und der Violine als gleichberechtigter Partner gegenübertritt. Bach reizte die vielfältigen neuen Möglichkeiten dieser Konstellation aus: vom puren Cembalosolo über den strengen Triosatz bis hin zum veritablen Quartett- oder gar Quintettsatz. Er führte dabei die satztechnischen Möglichkeiten zur formalen Vollendung und machte jede einzelne Sonate zu einem besonderen Hörerlebnis.

Karten zum Preis von 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Inhaber einer Zeitungs-Abo-Card des Verlags Nürnberger Presse erhalten 20 Prozent Rabatt. Eine telefonische Kartenbestellung ist unter 0 91 31 / 97 72 09 möglich. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg