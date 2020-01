Neueröffnung der Avocadobar in Nürnberg: Nach Würzburg eröffnet in Nürnberg am Samstag, 1. Februar 2020, eine neue Avocadobar. Die Leute hinter dem Konzept, Geschäftsführerin Jeanette Eitner und ihr Geschäftspartner Christopher Olschowski, setzen auf weitgehend vegane und vegetarische sowie regionale Zutaten: Verarbeitet werden ausschließlich Avocados aus Spanien oder Griechenland - schließlich nehme man den Umweltaspekt sehr ernst. Das Konzept kennen die beiden bisher nur aus New York.

Avocadobar in Nürnberg: Bowls, Burger, Toasts und mehr

In der Avocadobar ist der Name Programm: "Alle Gerichte erhalten Avocado", erklärt Olschowski gegenüber inFranken.de. Fleisch gibt es hier nicht, dafür aber fünf verschiedene Burger, oder Bowls mit Blumenkohl, Dinkelnudeln, Quinoa, Brokkoli und Babyspinat als Grundlage. Auch Toasts, Sandwiches und Süßes werden in der Avocadobar serviert. Abgerundet werden die Speisen - natürlich - mit Avocado.