Ausgangsbeschränkungen in Nürnberg: Autofahrer driftet über Große Straße

Am Montagabend (30. März) ist es in Nürnberg zu einem Verstoß gegen die Covid-19-Ausgangssperren gekommen. Mit seinem Mercedes driftete ein Mann am Dutzendteich entlang. Die Polizei berichtet darüber auf Facebook und nimmt es mit Humor.

Gegen 18.30 Uhr beobachteten Polizisten ein Auto auf der Großen Straße, welches driftete. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Fahrer und seinen Beifahrer, auch um die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu gewährleisten. Als die Insassen die Fensterscheiben runterließen, kam den Beamten Marihuana-Geruch entgegen. Wie sich herausstellte, hatte der 24-jährige Beifahrer einen Beutel mit einer geringen Menge Cannabis bei sich.