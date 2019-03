Nürnberg: Auszeichnung für ein außergewöhnliches Sport-Talent

Die Förderinitiative Team Nürnberg konnte am Dienstag, 20. März 2019, einen ganz besonderen Sportler prämieren: Den 15-jährigen Kilian Maurer vom ESV Flügelrad Nürnberg e.V. Um seinem Traum, Profi-Badmintonsportler zu werden, näher zu kommen, ist Kilian im Alter von erst 13 Jahren von München nach Nürnberg ins Sportinternat gezogen ? und besucht seitdem die Bertolt-Brecht-Schule, Nürnbergs Eliteschule des Sports.

Neunmal in der Woche Training bedeutet das unter anderem ? und dieser Einsatz zahlt sich aus. Schon 2018 konnte er einige Titel vorweisen: Deutscher U15-Meister im Einzel, Vizemeister im Doppel und Mixed und Zweiter beim 6-Nation-Turnier (der inoffiziellen Team-EM). Darüber hinaus ist er Mitglied im Bundeskader NK2 und im Deutschen Nationalteam U17.

Aktuell geht es für den jungen Badmintonspieler um die Qualifikation für die Europameisterschaft, die im August in Polen stattfindet. Er ist dafür auf dem besten Weg: Kilian konnte im Dezember 2018 bereits mit einem internationalen Turniersieg in Zypern glänzen. Durch diesen Turniersieg im Einzel und Platz zwei im Doppel ist Kilian im Europa-U17-Ranking auf Platz vier im Einzel und Platz elf im Doppel vorgerückt. Im Januar holte er in Schweden die Bronzemedaille im Doppel.

Zur Verfügung gestellt wurde der Preis zum Talent des Monats vom Unternehmen Fries Rechtsanwälte. Rechtsanwalt Dr. Andreas Schröder freute sich, den Scheck beim Training überreichen zu dürfen.

Die Förderinitiative Team Nürnberg ist ein Netzwerk von Partnern aus Sport und Wirtschaft und unterstützt den lokalen Breiten- und Leistungssport unter dem Motto ?Wirtschaft und Sport gemeinsam für ein leistungsstarkes und bewegungsfreundliches Nürnberg!?. Koordiniert wird die Netzwerkarbeit vom SportService der Stadt Nürnberg. tom

