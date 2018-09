Nürnberg: Ausstellungseröffnung: #igersmeetnürnberg20

Ausstellungseröffnung: #igersmeetnürnberg20

Am Mittwoch, 26. September 2018, wird um 17 Uhr die Ausstellung ?#igersmeetnürnberg20 ? Schocken am Aufseßplatz? in den Räumlichkeiten des Quartiersbüro Südstadt, Heynestraße 26, eröffnet. Die Fotografien aus dem ehemaligen Kaufhaus sind bis Sonntag, 18. November 2018, zu sehen.

Die Instagram-Fotografen von @igers_nuernberg hatten bei ihrem Walk im April 2018 die Möglichkeit, den ehemaligen Kaufhof am Aufseßplatz von innen zu besichtigen und zu fotografieren. Dabei sind Fotografien aus dem Inneren des die Südstadt so prägenden Gebäudes entstanden. Die legendäre Freitreppe des Gebäudes, der prägnante Übergang zwischen Kaufhaus und Parkplatz und die mondänen Rolltreppen boten besondere Motive. Eröffnet wird die Ausstellung durch den Leiter des Stadtplanungsamts, Siegfried Dengler, mit einer Vernissage im Quartiersbüro. Der feierliche Ausklang findet am Sonntag, 18. November 2018, um 16 Uhr mit einer Finissage statt. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Quartiersbüros montags und dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung besichtigt werden.

?#igersmeetnürnberg20 ? Schocken am Aufseßplatz? ist die zweite Ausstellung im Quartiersbüro Südstadt der beiden Quartiersmanagements Galgenhof/Steinbühl und Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus und soll zur Etablierung des Quartiersbüros als kulturelle Begegnungsstätte in der Südstadt beitragen. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg