Nürnberg: Ausstellung und Austausch: Nürnberg ? Shenzhen

Ausstellung und Austausch: Nürnberg ? Shenzhen

Die chinesische Künstlerin Gu Xiuling ist im August 2019 zu einem Künstleraustausch in Nürnberg. Ihre Ausstellung ?Timeless Landscape? ist zu sehen vom 1. bis 3. August sowie vom 4. bis 7. September 2019 jeweils von 13 bis 18 Uhr im Kunstraum des Konfuzius-Instituts, Pirckheimerstraße 36. Zwischen diesen beiden Zeiten, während der Sommerschließungszeit des Konfuzius-Instituts, kann die Ausstellung im Schaufenster des Kunstraums betrachtet werden. Vernissage ist am morgigen Mittwoch, 31. Juli 2019, um 19 Uhr. Der Eintritt zur Schau ist frei.

Gu Xiuling aus Nürnbergs chinesischer Partnerstadt Shenzhen studierte an der Kunstakademie in Guangzhou in Südchina. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit Malerei im traditionellen Stil, mit Kalligraphie und Tuschemalerei. In ihrer Ausstellung ?Timeless Landscape ? Zeitlose Landschaft? drückt sie ihre Liebe zur Natur aus. Sie zeigt Landschaften, Berge, Täler, Flüsse und Bambuswälder und stellt diese Schönheiten wie ein Meister aus früherer Zeit dar.

Seit 1997 ist die Region Nürnberg mit der südchinesischen Metropole Shenzhen verbunden. Von Anfang an war der kulturelle Austausch ein wichtiger Aspekt der Aktivitäten. Schon seit vielen Jahren findet regelmäßig ein Künstleraustausch statt. Im Herbst 2019 wird die Nürnberger Künstlerin Victoria Hertel nach Shenzhen reisen. Veranstalter sind das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg und das Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg