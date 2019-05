Nürnberg: Ausstellung ?Playing Tourist? wird verlängert

Das Deutsche Spielearchiv Nürnberg verlängert seine Sonderausstellung ?Playing Tourist. Vom Reisen durch analoge und digitale Spielewelten? über das Ende des Veranstaltungsprogramms ?Testspiele? hinaus. Statt bis Sonntag, 2. Juni 2019, ist die Präsentation nun noch bis Sonntag, 3. November 2019, im Haus des Spiels im Pellerhaus, Egidienplatz 23, zu sehen.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 6. September 2019, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr, ab Samstag, 7. September 2019, montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Spannende Reisen, Entdeckungstouren in ferne Welten ? das geht auch ohne Strapazen und viel Aufwand ? die Ausstellung zeigt das Phänomen des ?Video Game Tourism?: Dabei wird während des Spielverlaufs die eigene Spielfigur innerhalb eines Computerspiels in besonders kunstvoll gestalteten Szenen und Landschaften platziert und via Screenshot festgehalten. Die Ausstellung präsentiert die schönsten Bilder aus einem Screenshot-Wettbewerb des Studiengangs Computerspielwissenschaften der Universität Bayreuth. Kombiniert werden sie mit analogen Reisespielen aus der Sammlung des Deutschen Spielearchivs. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg