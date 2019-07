Nürnberg: Ausstellung: Malerei aus Gera

Ausstellung: Malerei aus Gera

Zwei Künstler aus der mit Nürnberg befreundeten Stadt Gera stellen ihre Malerei im Foyer des Internationalen Hauses Nürnberg, Hans-Sachs-Platz 2, aus. Die Ausstellung ist vom 2. bis 31. August 2019 Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Vernissage findet statt am Donnerstag, 1. August 2019, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wolfgang Schwarzentrub ist Diplom-Museologe und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kunstsammlungen Gera. Seit den 1970er Jahren malt Schwarzentrub meist mit Ölfarben auf Papier oder Leinwand. Anlass für ein Bild ist jeweils ein Erlebnis, eine besondere Landschaft oder eine interessante Begegnung.

Barbara Toch stammt ursprünglich aus Dresden und hat an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Malerei und Grafik bei den großen Meistern Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer studiert. Toch malt keine realistischen Bilder, sondern will Empfindungen erzeugen, zum Nachdenken anregen, dabei verstören, aber auch verzaubern. jos

Bild Download: Malerei der Künstlerin Barbara Toch

(Bild: Barbara Toch, JPG-Datei 576 KB)

