Nürnberg: Ausstellung ?Karikaturen & Illustraturen?

Ausstellung ?Karikaturen & Illustraturen?

Der Nürnberger Künstler Gerry Schuster präsentiert seine Malereien in Form von Illustrationen, Karikaturen sowie Cover- und Plakatmotiven in der Ausstellung ?Karikationen & Illustraturen? im Künstlerhaus im KunstKulturQuartier. Die Ausstellung im 1. Obergeschoss des Glasbaus, Königstraße 93, wird am Dienstag, 26. März 2019, um 19 Uhr eröffnet und ist ab Mittwoch, 27. März, bis einschließlich Sonntag, 14. April, täglich von 10 bis 22 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Der Eintritt zur Vernissage sowie zur Ausstellung ist frei.



Der in Fürth aufgewachsene Künstler (geboren 1973) sieht sich als Bildgestalter, der sich in drei Bereichen gleichermaßen heimisch fühlt: im Bild, in der Bildfolge und im Bewegtbild. 2002 erhielt er in Nürnberg sein Diplom als Kommunikationsdesigner mit Schwerpunkt Illustration. Sein bisheriges Schaffen umfasst neben Malerei und Zeichnungen auch Druckgrafiken und Fotoserien. Bildsequenzen schuf er nicht nur in Form von Comics, die in Magazinen und Bänden veröffentlicht wurden, sondern er arbeitete auch als Storyboard-Zeichner an Filmprojekten und gestaltete Gebrauchsanweisungen, vorwiegend für Zauberartikel. Als Filmschaffender arbeitete er als Regisseur, Drehbuchautor, Cutter und erstellte Animationen und visuelle Effekte. Seine Filmografie reicht von Musikvideos über Animations-, Dokumentar- und Kurzspielfilme bis hin zu abendfüllenden Spielfilmproduktionen.

Eine Plattform bietet ihm seit 1997 der KommKino-Verein, bei dem er lange Zeit als Vorstand tätig war und wo er sich neben den regulären Kinotätigkeiten dem Grafik-Design widmet. 2010 entwickelte er die Veranstaltungsreihe ?Filmament ? Präsentationsplattform für Filmschaffende?, die er bis heute organisiert, kuratiert und moderiert. Seine erste Ausstellung im Haus hatte er bereits 1993 in der Gemeinschaftsausstellung ?CreaHoch?, die im Bildungsbereich des damaligen Komm stattfand, später beteiligte er sich am ?HausKunst?-Festival im damaligen K4.

Die Ausstellung im Glasbau des Künstlerhauses widmet sich seiner ? deutlich von Illustration und Karikatur beeinflussten ? figürlichen Malerei in Form von Ölgemälden. Zu sehen sind auch Cover- und Plakatmotive, die für den KommKino e.V. entstanden sind. Darüber hinaus zeigt das Filmhaus am Samstag, 30. März, um 21.15 Uhr den Film ?Phoebe Phoenix? (80 Min.) von Gerry Schuster. alf

Bild Download: Hell und Dunkel

(Bild: Gerry Schuster, JPG-Datei 3.4 MB)

