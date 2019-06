Nürnberg: Ausstellung des Künstlers Dumitru Schiopu aus Bra?ov

Unter dem Motto ?Intermundi? sind vom 6. bis 28. Juni 2019 Bilder des Künstlers Dumitru Schiopu aus Bra?ov im Foyer des Internationalen Hauses, Hans-Sachs-Platz 2, zu sehen. Die Ausstellung ist geöffnet von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Vernissage mit dem Künstler findet statt am Donnerstag, 6. Juni, um 18 Uhr. Der Leiter des Amts für Internationale Beziehungen, Dr. Norbert Schürgers, eröffnet die Ausstellung zusammen mit der Kuratorin Dr. Cristina Simion der Tiny Griffon Gallery.

Dumitru Schiopu ist ein Künstler, der sich durch seine besondere Vorstellung vom Kreativen schon sehr früh Ernsthaftigkeit und Tiefe aufgezwungen hat. In seiner Arbeit lassen sich verschiedene Perioden erkennen. Die Faszination von Geometrie, Linie und rechtem Winkel zeigt sich in besonderer Weise bei Schiopu. Er will sich in die so vielfältig agierende Natur integrieren, indem er sie auf einen plastischen Ausdruck definierter Beziehungen reduziert. Formen erscheinen unerwartet aus der Farbmasse und dem grafischen Kanal. Unglaublich klar und besonders einfach scheinen seine Bilder Zeit in sich aufzunehmen, besonders die Zeit, die erforderlich ist, um die geheime Botschaft des Künstlers zu entschlüsseln.

Die Ausstellung organisiert das Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg in Kooperation mit der Tiny Griffon Gallery Nürnberg mit Unterstützung des Vereins Romanima e.V Nürnberg. jos

Bild Download: Malerei von Dumitru Schiopu

(Bild: Dumitru Schiopu, JPG-Datei 3.8 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg