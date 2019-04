Nürnberg: Ausschreibung des Nürnberger Frauenpreises 2020

Herausragende Leistungen von Frauen und Frauengruppen mit Vorbildcharakter zeichnet die Stadt Nürnberg mit dem Nürnberger Frauenpreis aus. Die aktuelle Ausschreibung läuft vom 1. Mai bis 31. Juli 2019. Informationen und das Formular zur Einreichung der Bewerbungen und Vorschläge gibt es online unter www.frauenbeauftragte.nuernberg.de. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular ist bis Mittwoch, 31. Juli 2019, an den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly, Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg, zu senden. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 4 000 Euro dotiert.

Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen von Frauen und Frauengruppen, die sich mit ihren eigenen Anliegen, der Situation der Frauen, ihren Lebensbedingungen und ihrer Geschichte auseinandersetzen und neue Denkmuster und Handlungsformen in Arbeitswelt, Journalistik, Kultur, Politik, Wissenschaft und im ehrenamtlichen Bereich aufzeigen. Die Stadt Nürnberg schreibt den Preis in diesem Jahr zum 18. Mal aus. Verliehen wird der Frauenpreis der Stadt Nürnberg am Donnerstag, 5. März 2020. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg