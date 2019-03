Nürnberg: Aufwertung der Grünfläche im Heugäßchen

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) gestaltet ab Montag, 11. März 2019, die Parkplätze und die Grünfläche vor den Häusern im Heugäßchen 1 bis 5 in der Sebalder Altstadt um. Dazu müssen ab dem 11. März bis voraussichtlich Mitte Mai 2019 die Parkplätze gesperrt werden.

Die Umgestaltung ist notwendig, weil die im Heugäßchen vorhandenen Wertstoffcontainer unter die Erde verlegt werden. Gleichzeitig wird ein neues Bewässerungssystem für die Neugestaltung der Grünfläche erprobt. In den bestehenden Pflanzflächen wird die Erde ausgetauscht und ein wasserspeicherndes Substrat eingearbeitet. Mitte April werden sechs Spitz-Ahornbäume gepflanzt. Diese Bäume werden die sechs Linden ersetzen, die Ende Februar gefällt wurden.

Das neue Substrat wird in den heißen und trockenen Sommermonaten dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit besser in den Baumgruben gespeichert wird. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Parkplatz-Zone so zu verändern, dass das Regenwasser künftig nicht mehr in die Kanalisation, sondern in die Grünfläche geleitet wird und damit die neuen Bäume speist. Die unterirdische Verlegung der Wertstoffcontainer führt zu einer Aufwertung des Wohnumfelds und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Lärmbelästigung.

Am Montag, 11. März 2019, beginnt Sör mit der Sanierung der Parkplätze und der Grünflächen und baut den unterirdischen Wertstoff-Container ein. In dieser Zeit können die Parkplätze nicht genutzt werden. Ab Mitte April werden dann die neuen Bäume gepflanzt. Voraussichtlich ab Mitte Mai stehen die Parkplätze wieder in vollem Umfang zur Verfügung.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Anwohnerinnen und Anwohner im Heugäßchen zu minimieren. Diese wurden über die Details der anstehenden Arbeiten bereits per Flyer informiert.

Die Maßnahme liegt im Stadterneuerungsgebiet Nördliche Altstadt und wird mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren finanziert. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg